'Agressie bij azc Budel komt door 'nep'-Algerijnen'

Er waren deze week opnieuw verschillende incidenten op het asielzoekerscentrum in Budel. Zo liep een ruzie uit de hand en raakte een man zwaargewond bij een steekpartij. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO) komt die agressie vanuit 'nep'-Algerijnen, oftewel Noord-Afrikanen die zich voordoen als Algerijnen.

Dat bevestigt woordvoerder Timo Waarsenburg van het COA aan het Eindhovens Dagblad. Algerije staat sinds afgelopen zomer op de lijst van onveilige landen, waardoor asielzoekers uit dat land nu recht hebben op een volledige asielprocedure in Nederland.

Wanneer een land op de lijst met veilige landen staat, is de kans op een verblijfsvergunning klein. Volgens Waarsenburg komen die asielzoekers hier overwinteren. Door zich voor te doen als Algerijnen hoeven ze niet naar de sobere opvang.

Burgemeester wil actie

Steekpartijen, ruzies, winkeldiefstallen of het stelen van fietsen. De afgelopen maanden hebben verschillende asielzoekers voor onrust gezorgd op het azc in Budel, maar ook daarbuiten. Volgens burgemeester Roland van Kessel is de nu maat vol. In het ED zegt hij dat er krachtig ingegrepen moet worden.

Samen met Ina Adema, de commissaris van de koning, gaat Van Kessel binnenkort in overleg met de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg. Er wordt onderzocht welke juridische mogelijkheden er zijn om het COA te dwingen de veiligheid beter op orde te krijgen.

LEES OOK:

Drie broers opgepakt voor steekpartij in azc, twee gewonden

Bewoners azc zorgen opnieuw voor overlast in centrum Maarheeze

Opnieuw gewonde bij steekpartij in azc Budel, man opgepakt

Man (22) gewond bij steekpartij in azc Budel