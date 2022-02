Asielzoekerscentrum in Budel gaat komende twee jaar niet dicht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het asielzoekerscentrum (azc) in Budel sluit tot 2024 niet de deuren.

Het asielzoekerscentrum (azc) in Budel moet in ieder geval tot 2024 open blijven. Het is juridisch niet mogelijk om het opvangcentrum per direct te sluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde dat graag. Zij zien het azc het liefst zo snel mogelijk verdwijnen na alle onrust en criminaliteit die een deel van de bewoners veroorzaakt.

Evie Hendriks & Rene van Hoof Geschreven door

De lokale partij Echte Lokale Aandacht Nu (ELAN), VVD en CDA hadden het college gevraagd om uit te zoeken of een eerdere sluiting van het opvangcentrum mogelijk is. Dat kan volgens juristen van de gemeente niet. Het is niet mogelijk om het contract eerder te ontbinden. Dat is een tegenvaller voor de drie partijen die samen een meerderheid in de gemeenteraad vormen.

"We gaan direct een voorstel neerleggen om het azc in 2024 te sluiten."

"Afspraken zijn afspraken dus hier moeten we ons bij neerleggen", zegt Carry van Rooij, de fractievoorzitter van ELAN. "We gaan bij de volgende raadsvergadering direct een initiatiefvoorstel voorleggen bij de gemeenteraad om het azc op 1 juli 2024 te sluiten." Een groep bewoners zorgde de afgelopen maanden voor veel overlast. Zo moest de politie in drie maanden tijd zes keer uitrukken voor steekpartijen in het azc. Het zou gaan om zogenaamde veiligelanders: mensen die in principe veilig terug kunnen naar hun land van herkomst. De gemeente kondigde eerder al maatregelen aan om de rust te herstellen. Zo komen er hekken rond het terrein om mensen die er niet horen, buiten te houden. Ook komt er meer beveiliging in het opvangcentrum en er wordt een snellere procedure ingesteld om veiligelanders uit te zetten. En een noodverordening die eerder werd ingevoerd door de burgemeester, vervalt op 15 februari.

"Het is schijnveiligheid."

"Met deze maatregelen blijven we brandjes blussen. Het is schijnveiligheid", vindt Van Rooij. Een totale sluiting van het opvangcentrum in 2024 is volgens de fractievoorzitter dan ook de enige oplossing tegen alle onrust. Toch is Van Rooij zich er wel van bewust dat de gewelddadige incidenten veroorzaakt worden door een kleine groep. "Het is spijtig dat de rotte appels het voor de meerderheid verpesten, maar ik zie geen andere oplossing dan totale sluiting." De lokale partij heeft al wat ideeën voor een nieuwe bestemming van het oud-kazerneterrein. "Er zou een pretpark of natuurpark kunnen komen, maar het belangrijkste vinden wij dat de stem van de inwoners van de gemeente Cranendonck hierin bepalend is."