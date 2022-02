Coronanieuws: 7.116 nieuwe besmettingen in Brabant

17.30

Er is geen reden tot zorg over het coronavirus, zei het RIVM publiekelijk in februari 2020. Maar achter de schermen bij het RIVM-management was de stemming heel anders. Nog voor de eerste besmetting was gemeld, werd er rekening gehouden met catastrofale gevolgen en tienduizenden coronadoden. Dat meldt de NOS.

Dit blijkt uit duizenden e-mails van managementteam-leden van het RIVM die recent zijn vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. De stukken zijn gepubliceerd na Wob-verzoeken van de NOS en andere media. Ze laten zien dat het RIVM niet werd overvallen door de komst van het coronavirus naar Nederland.

Vragen over de Wob-stukken wilde het RIVM niet beantwoorden, wel gaf het instituut een algemene reactie, die onder dit artikel is gepubliceerd. Het RIVM wijst erop dat het in de stukken gaat om scenario's, niet om voorspellingen.