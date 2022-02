Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Joris gaat magneetvissen en vangt meteen twee mortiergranaten

Joris Wetzer uit Deurne ging zaterdagavond voor de eerste keer magneetvissen en had meteen goed beet. Hij ving twee mortiergranaten uit de Tweede Wereldoorlog. De politie en Explosieven Opruimingsdienst Defensie moesten er zelfs aan te pas komen om de granaten op te halen. "Het was een soort jongensdroom om iets te vinden, maar ik had niet verwacht dat ik bommen op zou vissen." Joris heeft de smaak te pakken, want zondagochtend staan hij en zijn magneet weer aan het kanaal.

Langs het kanaal in Deurne is Joris zondagochtend druk in de weer. Hij heeft een meterslang touw met daaraan een magneet die tot wel duizend kilo kan optillen. Die gooit hij steeds opnieuw in het kanaal, in de hoop weer een mooie metalen schat te vangen. "Mijn collega vertelde ooit over magneetvissen en toen ben ik video's erover gaan opzoeken. Die vond ik wel interessant, dus gisteren besloot ik het zelf eens te doen." Zaterdag ging Joris dus voor het eerst eropuit met zijn magneet. Het beviel hem goed, dus zondag gaat hij meteen weer. Bij een kanaal dat langs meerdere bunkers zit, gooit hij keer op keer de magneet met een grote plons in het water. "Het is gewoon een nieuw avontuur iedere dag. Je kunt iets tastbaars vinden van vroeger, wat al jaren onder water ligt. Bijvoorbeeld van de oorlog, dat vind ik heel interessant. Als je bezig bent vliegt de tijd ook voorbij."

"We zagen ook meteen dat het een mortier was, hij was nog intact."

Iets vangen bezorgt Joris een flinke dosis adrenaline en spanning. Zaterdag gebeurde dat al bij zijn eerste keer magneetvissen, want binnen no-time had hij twee granaten gevangen. "Ik was hier gisteren een beetje aan het kijken met mijn broertje hoe het werkte. Na een tijdje hadden we nog niks, dus gingen we een stukje verderop vissen bij een bunker. De eerste keer dat ik daar gooide, zat er meteen een mortier aan. Dat was wel grappig."

De twee granaten (foto: Joris Wetzer).

Joris en zijn broertje maakten de mortier los van de magneet en en gingen weer verder met vissen. "We waren heel enthousiast en gingen door. Binnen twintig minuten zat er weer een mortier aan. We zagen ook meteen dat het een mortier was, hij was nog intact." De visser besloot de politie te bellen en die kwam al snel ter plaatse. Uiteindelijk kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de mortier ophalen.

"We moesten uren wachten op de politie."

Hoewel Joris en zijn broertje het een geweldige vondst vonden, hoopt hij zondag toch op iets anders. "Met zo'n bom ben je toch de hele dag bezig, want we moesten uren wachten op de politie. Het zou leuker zijn als we een keer een wapen of helm of iets anders vinden, dat is ook al erg spannend." Helaas heeft Joris zondag minder succes. Na een tijdje zijn magneet in het water plonzen, heeft hij nog niet beet. Maar na de vangst van zaterdag, lijkt hij daar niet al te erg mee te zitten: "Ik heb gisteren al de hoofdprijs gehad."

Joris vond zaterdagavond een mortier (foto: Joris Wetzer).