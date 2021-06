Dit toverden magneetvissers zoal tevoorschijn uit Brabantse wateren

Een magneetvisser haalde een explosief uit het water (archieffoto). vergroot

Het is niet iedere dag dat je als magneetvisser een kistje vol gestolen spullen uit de rivier vist. Maar het zijn ook zeker niet alleen maar winkelwagentjes en oude fietsen die boven komen. Regelmatig wordt er wat bijzonders opgevist en opvallend vaak gaat het om wapentuig.

Janneke Bosch Geschreven door

Granaat mee naar huis

Les één van het opvissen van oorlogstuig: laat het liggen! In juli vorig jaar moesten er huizen in Boxtel worden ontruimd omdat een magneetvisser een granaat mee naar huis had genomen. De EOD kwam eraan te pas om het ding op te halen en ergens anders te laten ontploffen.

En ook in Veghel was het een jaar eerder al raak: zestig huizen moesten worden ontruimd omdat de broers Davy en John een granaat mee naar huis hadden genomen waar de pin niet meer in bleek te zitten. Ook daar kon de EOD aan de slag.

De gevonden handgranaat. (Foto: Davy) vergroot

Bij een explosief dat werd opgevist uit de Voorste Stroom in Heukelom, werd de EOD wel direct opgetrommeld om het gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Behalve het explosief vonden de twee vissers daar ook genoeg kogels om een emmer mee te vullen.

Munitie en wapens

En er wordt ook nog genoeg ander metaal uit de categorie 'bommen en granaten' opgevist. Zo sloeg Bredanaar Mario Nuijten afgelopen zomer nog een handgranaat aan de haak. En visten vier bevriende magneetvissers een oefenbom uit het Eindhovens Kanaal. En een paar maanden eerder werd er op die plek al een Duits alarmpistool gevonden door twee jongens.

Het gevonden alarmpistool (foto: magneetvisser Demian). vergroot

Tim Stubbe vond in juni 2019 twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog tijdens het vissen in een vijver in Waalwijk. En toen een man uit Oisterwijk zijn magneet in oktober 2018 in het water gooide, bleven en er vijftig tot zeventig kogels uit de Tweede Wereldoorlog plakken.

Gestolen kluis

Bijzonder is het verhaal van Pim, Jens, Senna en Yade die vorige zomer een gestolen kluis uit het water in Veghel wisten te vissen. Ze waren aan het magneetvissen in een sloot in de buurt. Eerder waren daar al bankpasjes en sieraden boven water gekomen.

En iets soortgelijks overkwam de dertienjarige Daan uit Rosmalen. Die viste ook een enorme kluis uit water. Daar lag ook nog een oude revolver naast.

'Kunst'

En soms is het ook gewoon een oude fiets, die door zijn lange tijd in het water toch een bijzonder tintje heeft gekregen. Zo haalde Mikel Kok in Rijswijk een fiets uit het water die helemaal bedekt was met kleine mosseltjes. Haast een levend kunstwerk.

Honderden zoetwatermosseltjes hebben zich op de fiets genesteld. vergroot

LEES OOK: Kist met gestolen spullen na 22 jaar opgevist van rivierbodem

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.