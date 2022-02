Marcel van Oss leidt vertrouwenspersonen op: 'John de Mol is ook welkom'

Het onderwerp 'grensoverschrijdend gedrag' staat boven aan de agenda. Dat merkt ook Marcel van Oss van het bedrijf Van Oss en Partners uit Den Bosch, waar al 25 jaar vertrouwenspersonen worden opgeleid. Maar er is nog heel wat te winnen als het gaat om het informeren van leidinggevenden. "Zij denken vaak, wij hebben dat niet nodig. Het staat echt onderaan het prioriteitenlijstje." Ook John de Mol kreeg een aanbod om een cursus bij hem te volgen.

Sinds de seksuele intimidatie bij het programma The Voice of Holland naar buiten kwam, is het land in rep en roer. De onthullingen volgen elkaar in rap tempo op.

Het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s kostte Ajax-directeur Marc Overmars zijn baan. En PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapte zelf op na ernstige meldingen van ongewenst gedrag door verschillende vrouwen.

Televisiemagnaat John de Mol kreeg veel kritiek toen hij reageerde op de uitzending van het programma BOOS dat de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht bracht. "Het probleem dat vrouwen niet snel melding maken van dit soort zaken speelt veel breder", zei De Mol in zijn reactie. "Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is. Ik wil me er graag in verdiepen."

Later maakte hij excuses. “Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen. Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan."