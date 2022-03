JoeySuki coacht dj's door de coronacrisis: 'Niet gewend om thuis te zitten'

Joey Lelieveld (33) uit Tilburg, ooit bekend als dj en muziekproducent JoeySuki, heeft als coach dj's door de coronacrisis heen geholpen. "Artiesten konden niet meer optreden en waren daarmee hun grote doel kwijt. Dj's kwamen massaal thuis te zitten en raakten vaak in een negatieve spiraal. Ik probeerde ze daaruit te halen."

Joey was zelf ruim tien jaar dj en reisde de hele wereld over. Zijn artiestenbestaan als JoeySuki eindigde in 2014. De druk en de hectiek werden hem te veel en hij kreeg een burn-out.