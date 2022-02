Coronanieuws: Mikkers verrast door loslaten maatregelen, overleg nog nodig

22.00

Carnaval vieren begint in Oeteldonk al 's morgens vroeg en daarom is het niet raar wanneer de horeca in Den Bosch tijdens de carnavalsperiode al om één uur 's nachts of misschien nog vroeger de tent sluit. Dit zegt burgemeester Jack Mikkers van deze gemeente. Hij vertelt dat het ook in het belang van de openbare orde kan zijn om de sluitingstijden niet te verruimen. "Besef ook wat dit betekent voor de horeca zelf of voor politie en beveiligers als cafés lang open blijven", aldus Mikkers, die overigens zei verrast te zijn door het loslaten van vrijwel alle coronamaatregelen met ingang van eind volgende week. De NOS meldde dat eerder maandagavond.

Mikkers verklaarde verder dat het nog geen uitgemaakte zaak is tot hoe laat kroegen openblijven. Onder meer hierover wordt woensdag gesproken. Ook in diverse andere gemeenten komen dan partijen bij elkaar om over carnaval 2022 te spreken.

