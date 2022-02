Carnaval vieren zonder coronamaatregelen: 'Zal vooral kroegenfeest zijn'

Dat Brabanders snel mensen verwelkomen is goed te zien tijdens carnaval (foto: Henk van Esch)

Alles wijst erop dat Brabant na twee jaar weer carnaval kan vieren. Volgens de plannen die maandag zijn uitgelekt, mogen de kroegen vanaf 25 februari hun normale sluitingstijden weer hanteren. Precies de dag waarop het volksfeest losbarst. De horeca en carnavalsverenigingen reageren verheugd. Door het afblazen van optochten en evenementen verwachten ze dat carnaval vooral uitmondt in een kroegenfeest.

"De geest van carnaval was al uit de fles. Die krijgt niemand er terug in", meent Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie. Het zou zomaar een van de redenen kunnen zijn waarom het kabinet bij de start van carnaval de vroegere sluitingstijden loslaat. Kroegen en cafézalen mogen dan weer tot diep in de nacht openblijven. Daarmee keren de kansen volledig voor de carnavalsvierders in Brabant.

"We zullen niet genoeg ruimte hebben voor alle carnavalsvierders."

"Nog geen vier weken geleden zat de hele horeca nog op slot. Over twee weken mogen we weer open zoals voor de pandemie. Als je kijkt waar we vanaf komen en waar we naartoe gaan, dan ben ik natuurlijk ontzettend blij", reageert Loek de Graauw, voorzitter van horecavereniging 11-11 in Den Bosch. Volgens hem zal het niettemin een heel andere carnaval worden dan gebruikelijk. "Er zal niet voldoende capaciteit zijn. We kunnen op zo'n korte termijn niet meer allerlei extra tenten en paviljoens erbij zetten. Daarom moeten we proberen er vooral voor de Brabanders te zijn, zodat zij het feest kunnen vieren." Volgens hem zou het goed zijn om buitenstaanders te vragen dit jaar het Brabantse carnaval niet te bezoeken, omdat er niet voldoende plek is. De horeca in Den Bosch zit woensdag om tafel met de gemeente voor overleg.

"Geen volwaardig carnaval maar eerder een groot kroegenfeest."

Voor Rob van de Laar is het glas al 'voor 77 procent gevuld' hoewel optochten, evenementen en andere carnavalsactiviteiten niet doorgaan. "Het zal geen volwaardig carnaval worden, maar vooral een kroegenfeest zijn. Op zich ook een prettig idee want na twee jaar zijn mensen wel toe aan een soort uitlaatklep." Van de Laar verwacht dat carnavalsverenigingen in besloten zalen hun eigen feestje gaan vieren. Hij vraagt zich tegelijk af wat er buiten de kroegen, op de straten en pleintjes, mogelijk zal zijn. "Als er een carnavalsclub muziek gaat maken in de buitenlucht, dan komen daar natuurlijk feestgangers op af. Moet je dan handhaven? Mogen er barretjes, friettenten en viskramen staan? Ik weet niet hoe de overheid daar mee om zal springen. Dat valt nog te bezien. Maar ondanks alle onzekerheid is dit geweldig positief nieuws."

"Het broeit al twee weken, iedereen staat in de startblokken."

Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Eindhoven: "Dit is een heel positief bericht. Het broeit al twee weken, iedereen staat in de startblokken en wacht op groen licht. Met dit signaal is het rode licht al oranje geworden.” In Eindhoven staan normaal gesproken grote tenten op De Markt, het Stadhuisplein en het Wilhelminaplein. Bakker hoopt dat het lukt om dit op korte termijn geregeld te krijgen. “Dat wordt een uitdaging, het zou mooi zijn als het lukt. Het belooft een mooie carnaval te worden zo.”

"Dit wordt een bevrijdingsfeest."

“De champagne is al op.” Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren én horecavoorman in Breda, kan zijn geluk niet op. “Dat het intrekken van de meeste coronamaatregelen samenvalt met carnaval? Beter kunnen we het niet treffen. Dit doet echt heel veel met mij”, aldus De Vos, die ervan uitgaat hij niet met een dooie mus is blij gemaakt. “Het kabinet kan toch niet meer terug? Er liggen beduidend minder dan tweehonderd patiënten met corona op de ic. Ik ben er wel klaar mee dat onze branche zich aan allerlei maatregelen moet houden. Hier hebben we echt twee jaar op gewacht. Ik ben blij dat ik drie weken geleden ben begonnen om voorbereidingen te treffen om met carnaval volle bak te gaan. Want dat gaat gebeuren. O, wat hebben we hier naar gesnakt. Je moest eens weten hoeveel kaarsjes ik heb opgestoken. Dit wordt een bevrijdingsfeest”, vertelt De Vos.

"Ik hoop dat ook voor de nachthoreca alle remmen los kunnen."