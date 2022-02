Wegpiraat Muis911 filmt en deelt gevaarlijke acties en dat ziet ook politie

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Muis911 racet met een andere auto over de A58 bij Etten-Leur.

Wie is toch de man die onder de naam Muis 911 filmpjes plaatst van de levensgevaarlijke capriolen die hij uithaalt in het verkeer? Die vraagt houdt ook de politie aardig bezig. Er loopt een onderzoek van Team Verkeer naar de wegpiraat. In het meest recente filmpje, zondagavond verschenen op Dumpert, scheurt Muis911 over de vluchtstrook van de A58 bij Etten-Leur.

Op sites als Dumpert, TikTok en Youtube heeft Muis 911 inmiddels een huiveringwekkend oeuvre opgebouwd. In Audi’s, BMW’s, Mercedessen of Volkswagens zigzagt hij met ongelooflijke snelheden door het verkeer. Zondagavond plaatste Dumpert dus zijn laatste avontuur: met bijna 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58 bij Etten-Leur. De politie wil niet prijsgeven hoe er gespeurd wordt naar deze hardrijder, die gewoon met zijn gezicht in beeld verschijnt. “Er loopt een onderzoek van Team Verkeer”, bevestigt woordvoerder Willem van Hooijdonk. “Wij zien die ernstige verkeersovertredingen natuurlijk ook, maar juridisch ligt het allemaal wat ingewikkelder dan mensen misschien denken. Dit gedrag is in ieder geval onacceptabel.”

"Je moet er niet aan denken als dit een keer misgaat."

Op de filmpjes zijn de meest extreme verkeersovertredingen te zien. Zo is te zien hoe deze Muis911 op de A58 en A16 rijdt met duizelingwekkende snelheid. Hij deinst er niet voor terug om tussen het verkeer door te slalommen of de vluchtstrook te gebruiken. Ook is te zien hoe hij over de snelweg rijdt, terwijl er niemand achter het stuur zit en de auto zelfstandig rijdt. Op andere filmpjes racet hij met andere auto’s over de snelweg. In een Audi RS3 haalt hij een snelheid van 323 kilometer per uur. Het lijkt tot nu toe steeds goed af te lopen. ‘Maar, je moet er niet aan denken als dit een keer misgaat”, vindt Van Hooijdonk. “Dan worden er misschien onschuldige mensen slachtoffer van dit gedrag. Dit moet stoppen.”