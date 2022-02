Pascal en Eefke lieten een jaar geleden huis en haard achter en dat bevalt

In hun omgebouwde brandweertruck vertrokken Eefke en Pascal Essers een jaar geleden voorgoed uit Almkerk. Ze lieten huis en haard achter en trokken met hun twee kinderen de wijde wereld in én het gaat goed met ze. Zo goed dat het nomadenbestaan in een verbouwde brandweertruck een blijvertje is.

Rond Pasen 2021 was Zweden het eerste reisdoel. “Finland was ook de bedoeling, maar door corona ging dat niet door. Het land zat op slot”, vertelt Eefke. “Ondanks allerlei coronamaatregelen in Europa hebben we echter toch een groot deel van de Balkan kunnen bereizen, ook hebben we Italië, Griekenland het Griekse eiland Kreta aangedaan én de Alpenlanden.”

Een reis van een halfjaar, zoiets had Pascal aanvankelijk voor ogen. "Maar zoals het nu gaat is het blijvend. Het gaat goed met ons, het reizend leven bevalt goed.” Afstand nemen van een hectische maatschappij, heeft hem naar eigen zeggen veranderd. “Ik had altijd last van kwaaltjes, maar door het ontspannen leven ben ik echt een ander persoon geworden.”

“We zijn nu even terug in Nederland”, vertelt Eefke. “De truck had onderhoud nodig, maar ook omdat we komende zomer de grote oversteek gaan maken naar Canada en de Verenigde Staten. Dat is een enorm geregel.”

Ondanks dat ze in het eerste jaar van reizen vrijwel overal ‘wild’ hebben gekampeerd hebben ze zich geen moment echt onveilig gevoeld. “Nee, vrijwel nergens”, vertelt Eefke. “Komt ook door de truck, hij staat hoog op zijn wielen en als extra veiligheid kunnen we ook de trap nog eens intrekken.”

De omgebouwde brandweerwagen die de naam Mini heeft gekregen, was al die tijd hun rijdend onderkomen. “Het is echt ons thuis geworden”, aldus Eefke. “Het is niet groot, maar heel slim ingedeeld en robuust gebouwd. Groot genoeg voor ons en voor onze dochters van vier en drie jaar.”

Regelmatig krijgt het koppel de vraag: "Waar doen jullie het toch van?" Eefke vertelt: “We hebben altijd hard gewerkt. We hebben kunnen sparen en ons huis met een stukje overwaarde kunnen verkopen. Dat is de basis. Maar we zijn ook aan het kijken hoe we straks inkomsten kunnen genereren als we eenmaal in Noord Amerika zijn. Sociale media zouden daarbij een rol kunnen spelen.”

De truck wordt in juni verscheept naar Halifax in Canada. Vanuit daar willen we Alaska, Canada en de rest van de Verenigde Staten ontdekken”, vertelt Eefke. “We hebben daar zo’n anderhalf jaar voor uitgetrokken. Eind 2023 kijken we of we verder gaan naar Zuid-Amerika, maar da’s nog heel erg ver weg.”

De truck is inmiddels klaar voor het ruigere werk. De dieseltanks hebben extra bescherming gekregen en boven de cabine is een zogeheten roofrack gebouwd. “Klaar om weer op pad te gaan”, laten Eefke en Pascal weten. “Bijna dan, nog eerst een grote beurt en dan vertrekken we het einde van de maand.” De avonturiers gaan eerst richting Zuid-Europa om daarna de oversteek te maken naar Canada.

Op Facebook en Instagram zijn de avonturen van Eefke en Pascal te volgen onder het account: Family Everywhere

