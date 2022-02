Sjoukje schrijft briefje aan Lindsay van Zundert: 'Schaats wat je kan'

Dinsdagochtend komt voor Lindsay van Zundert een droom uit. Dan schaatst zij op het olympisch ijs de korte kür. Onderweg naar Peking kreeg Lindsay een handgeschreven brief van Sjoukje Dijkstra, die in 1964 olympisch goud won bij het kunstschaatsen. “Je kan het, als je je koppie er maar bij houdt.”

In de brief steekt de oud-olympisch kampioene de 17-jarige Lindsay uit Etten-Leur een hart onder de riem. “Schaats wat je kan en laat zien wat je kan, als dat lukt kun je tevreden zijn. Het geeft niet op welke plaats je belandt.”

Lindsay is heel trots op de brief van Sjoukje en heeft al lang een heel fijne band met Sjoukje Dijkstra, vertelt ze. “Het is zo fijn om mensen te hebben die achter je staan die weten hoe het is om daar te staan uiteindelijk op de Olympische spelen. Ik kijk erg naar haar op natuurlijk.”