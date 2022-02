Kinderen krijgen liefdesbrief van hun ouders: 'Normaal zeggen ze dit niet'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Kinderen kregen een valentijnsbrief van hun ouders

Kinderen van groep zeven van basisschool Den Bussel in Kaatsheuvel hebben een liefdesbrief van hun ouders gekregen op deze Valentijnsdag. En de kleuters kregen er eentje van hun opa en oma. Het was een idee van juf Margje. "De liefde hangt hier in de lucht."

Het is een grote verrassing voor de 27 leerlingen van groep zeven. Op elke tafel ligt een envelop. Alle ouders hebben een liefdesbrief geschreven en naar de school gestuurd. De valentijnsactie is een idee van juffrouw Margje Oerlemans. ‘’Zeker in deze tijd, nu we al twee jaar met corona leven, moeten we de kinderen extra in het zonnetje zetten vandaag.’’ Met dat idee ging Oerlemans googelen. ‘’Ik kwam dit tegen en heb meteen alle ouders een bericht gestuurd. Ik vind het echt heel bijzonder en fantastisch.’’

Sara (10) krijgt een warm gevoel van haar valentijnsbrief (foto: Noël van Hooft)

Tegelijkertijd worden alle enveloppen opengemaakt. De één heeft een echte valentijnskaart, de ander een handgeschreven brief. Wat erin staat hoeven de kinderen niet te delen maar de meesten willen de kaart voorlezen.

"Ik vond het heel lief. Het geeft warmte in mijn hart."

In de brief van Sara (10) staat dat ze haar ouders elke dag een lach en vrolijkheid geeft. ‘’Ons kleinste meisje dat ben jij, daarmee maak je ons steeds weer blij. Daarom komt dit kleine briefje nou, waarin wij zeggen: ik hou van hou. Dikke kus papa en mama.’’ Met een glimlach van trots kijkt ze de klas rond. ‘’Ik vond het heel lief. Het geeft warmte in mijn hart’’, vertelt Sara. Haar valentijnsbrief is in de vorm van een hart. ‘’Ik zag al heel snel dat de brief van mijn ouders was, want mijn moeder is heel goed in hartjes maken. Het was wel echt een verrassing want normaal doen we niet aan Valentijnsdag.’’

"Ik vind haar de allerliefste oma."

Terwijl de brieven in groep zeven worden voorgelezen worden ook ‘liefdesbrieven’ uitgedeeld aan de kleuters van groep 1/2 . ‘’De kinderen hebben zelf een kaart of tekening gestuurd naar mensen die ze heel lief vinden en we hebben gevraagd om een kaartje terug te sturen’’, vertelt Monique Lagarde. ‘’En nu hebben alle kinderen een kaart teruggekregen.’’

Valentijnsbrief voor de kinderen van groep 1/2 van basisschool Den Bussel (foto: Noël van Hooft)

Zo heeft Fleur een kaart van haar 97-jarige oma Nel gekregen. ‘’Ik vind haar echt de allerliefste oma’’, reageert Fleur. ‘’Ik krijg namelijk altijd heel veel geld als ik jarig ben.’’

De liefde hangt hier in de lucht nu.