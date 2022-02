Politie valt huis binnen van dronken man die met mes zwaaide

De politie heeft zondag een 48-jarige man uit Werkendam aangehouden die kort daarvoor in een horecazaak met een mes gedreigd had. De politie moest bij de arrestatie een stroomstootwapen en een politiehond inzetten, omdat de man niet mee wilde werken.

Volgens de uitbater van de horecazaak in Werkendam sprak de man zonder enige aanleiding een andere bezoeker boos aan. Daarna griste hij bestek van tafel en hield vervolgens een mes in zijn handen, waarmee hij begon te dreigen.

Vervolgens liep die man daarmee richting de uitgang en stak zijn middelvinger nog op naar een werknemer. De eigenaar van de zaak slaagde erin het mes af te pakken, maar de man wist weg te komen.

Politiehond Rex

Het gaat om iemand die vaker met de politie in aanraking is geweest en agressief kan reageren. Agenten gingen naar zijn huis en forceerden de voordeur. Daarna gingen de agenten met schild en diensthond Rex het huis in en overmeesterden de man.

Op het bureau bleek dat de man ook flink had gedronken. Hij blies 1260 ugl.