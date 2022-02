Supportersvereniging PSV noemt Brands 'de gedroomde opvolger'

Marcel Brands stelde Dick Advocaat aan als nieuwe trainer, kampioen werd PSV dat jaar niet (foto: VI Images).

Marcel Brands is als algemeen directeur bij PSV 'de gedroomde opvolger' van Toon Gerbrands, die na dit seizoen vertrekt. De supportersvereniging van de Eindhovenaren vindt dat Brands in zijn eerdere periode als technisch directeur 'een echte PSV’er' is geworden. "Hij kent de club door en door. Waarom zouden we dan mokken op Valentijnsdag?", reageert de voorzitter van de supportersvereniging, Harrie Timmermans.

Het feit dat deze grote verandering niet voortijdig uitlekte, kan op waardering rekenen van de voorman. "Dat is ook de kracht van PSV, om de gelederen gesloten te houden en de leiderschapswissel geruisloos te laten verlopen." PSV maakte de benoeming van Brands als nieuwe baas, vanaf komende zomer tot halverwege 2027, maandagochtend bekend. De supportersvereniging zegt met de club regelmatig contact te hebben als 'er gedoe is'. "Met corona, over hoe we het moeten oplossen met seizoenskaarten als geen supporters welkom zijn. Of even 'de temperatuur van het badwater bespreken' als er na drie verliespartijen druk ontstaat. Dat gebeurt bij PSV altijd heel soepel en geruisloos." Timmermans denkt dat dat met Brands op de plek van Gerbrands niet veel zal veranderen. "Hij is uit hetzelfde hout gesneden."

"Deze man is gepokt en gemazeld."