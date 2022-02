Man (36) steekt ex-vriend van zijn vriendin dood, maar krijgt geen straf

Een 36-jarige man krijgt geen straf voor het doodsteken van de ex-vriend van zijn huidige vriendin. Het hof vindt dat er sprake is van noodweer: hij verdedigde zichzelf. De rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch veroordeelde hem eerder tot een gevangenisstraf van acht jaar.

In april vorig jaar ging de man samen met zijn vriendin naar het appartement van haar ex-vriend in Eindhoven ‘om te praten’. Het slachtoffer wachtte de verdachte op met een pistool en pepperspray. Op de galerij van de portiekwoning van het slachtoffer ontstond een worsteling tussen beide mannen, waarbij het slachtoffer nog steeds het pistool vast had.

De 36-jarige man uit Den Bosch durfde niet weg te rennen uit angst een kogel in zijn rug te krijgen. Hij trok daarop een mes uit zijn jaszak en stak het slachtoffer in zijn hart. De man overleed ter plekke.

Noodweersituatie

Het hof stelt dat er sprake was van een noodweersituatie: het slachtoffer trok immers een pistool én had een busje pepperspray in zijn hand. De enige manier waarop de man zich naar eigen zeggen kon verdedigen, was door het mes te trekken. Het pistool bleek later nep te zijn.

Het hof vindt niet dat de man verweten kan worden dat hij het slachtoffer iets wilde aandoen, ondanks dat de man met een mes naar het slachtoffer ging.

Niet verder vervolgd

Nu het hof oordeelt dat er sprake is van noodweer, wordt de man ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat houdt in dat het hof hem de steekpartij wel aanrekent, maar hem daar geen straf voor oplegt. Daarmee vervalt ook de bijna 70.000 euro schadevergoeding die de nabestaanden hadden geëist.

