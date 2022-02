Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Moerdijk weer populair om te wonen: 'Blijft een risico maar dat nemen we'

Amper tien jaar geleden leek het dorp Moerdijk zijn beste tijd te hebben gehad. Na de grote brand bij Chemie-Pack en een explosie bij Shell Moerdijk werd hardop gefluisterd dat Moerdijk zelfs helemaal zou moeten verdwijnen. Maar nu lijkt het dorp hipper dan ooit. Dat blijkt onder meer uit het succes van de zogeheten Moerdijkregeling. Moeilijk verkoopbare huizen die door de gemeente werden aangekocht, zijn inmiddels allemaal weer verkocht.

Een van de voorlopig de laatste kopers is de familie Jansen. Tamara (36) en Joachim (37) Jansen verhuizen samen met dochter Sarah en pasgeboren zoon Aaron binnenkort vanuit Den Haag naar de statige voormalige pastorie in het dorp. Alsof hij het haast zelf nog niet kan geloven, geeft Joachim een rondleiding door zijn nieuwe huis. “Toen we hier voor het eerst kwamen kijken, waren we op slag verliefd. Niet alleen op het huis maar ook het dorp en de omgeving.”

"De Moerdijkregeling heeft haar dienst bewezen."

Om te voorkomen dat Moerdijk leeg zou lopen en om nieuwe inwoners aan te trekken, bedacht de gemeente samen met het havenschap en de provincie in 2015 de Moerdijkregeling. Daarbij hebben huiseigenaren de garantie dat ze hun woning tegen 95% van de taxatiewaarde kunnen verkopen aan de gemeente. Dat vangnet geldt ook weer voor de nieuwe kopers zoals de familie Jansen. Tot nu toe verkochten 104 eigenaren hun huis aan de gemeente. Een van deze huizen wordt verhuurd en de rest is dus volledig doorverkocht. “Er worden ook geen nieuwe woningen meer aangeboden. Dat is voor ons het signaal dat de regeling haar dienst bewezen heeft. Dit resultaat hadden we van tevoren nooit zo snel verwacht: van afvoerputje naar pareltje”, zegt wethouder Désirée Brummans van Moerdijk.

“We hebben de kans op incidenten aanzienlijk verkleind."

Het nabijgelegen industrieterrein is voor Tamara en Joachim Jansen geen belemmering om naar Brabant te verhuizen. Joachim: “Sinds de brand bij Chemie-Pack zijn de milieucontroles hier dusdanig aangescherpt dat de lucht waarschijnlijk schoner is dan in Amsterdam. Bovendien komt de wind hier eigenlijk altijd uit het zuidwesten dus komt het eigenlijk nooit over het dorp. Het blijft altijd een risico maar dat nemen wij gewoon.” “Het is de kunst om economie en leefbaarheid naast elkaar te laten bestaan”, valt Désirée Brummans bij. “We hebben de kans op ongelukken aanzienlijk verkleind. Er is een brandweerkazerne gekomen, er wordt beter gekeken naar vergunningen en er wordt strenger gehandhaafd. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit voortdurend in de gaten gehouden door snuffelpalen.”

"Hier halen we ons levensgeluk uit."