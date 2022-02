Beroemde bakkerij De Groot nagebouwd met LEGO, zo ziet dat eruit

Foto: Christian van der Ven

De banketbakkerij van Jan de Groot in Den Bosch is helemaal nagemaakt in Lego, inclusief de lange rij mensen voor de deur. Het is een project van Christian van der Ven uit Vught. Hij maakt beroemde Brabantse bouwwerken na. En: hij maakt een gebruiksaanwijzing voor wie hem na wil doen.

Thijs den Ouden Geschreven door

Christian begon als 3-jarige jongen met Lego. Veertig jaar later ontwerpt hij zijn eigen legobouwwerken. Het was niet zijn voorliefde voor Bossche bollen die Christian deed kiezen voor de beroemde bakkerij. “Ik wilde al heel lang een mooi oud pand namaken. Toen ik langs het pand van De Groot liep, dacht ik 'ja, dit moet hem worden'.” “Het feit dat De Groot erin zit met die wachtrij ervoor maakt het zo herkenbaar. Daarnaast is het ook echt een uitdagend pand met al die ornamenten en frutsels.”

In het midden de banketbakkerij (foto: Christian van der Ven).

Na de keuze voor het pand van De Groot begon het ontwerpproces. “Je neemt foto's vanuit allerlei hoeken om zo te kijken hoe verhoudingen precies zijn. Daarna ben ik een computerprogramma ingedoken. In dat programma heb je een onbeperkte voorraad aan alle legostenen die er ooit verschenen zijn.” Ondanks deze moderne technieken op de computer gaat Christian soms ook nog ouderwets aan de gang. “Sommige frutsels zijn lastig op de computer. Die ga ik dan gewoon in het echt bouwen om te kijken of het werkt. Zo wissel ik steeds een beetje af.”

"Ik ben er sinds de zomer mee bezig geweest."

Na veel passen, meten en proberen is het pand dan af in het programma. “Op dat moment weet ik alleen niet meer wat ik precies in het begin heb gedaan. Ik volg dan mijn eigen instructie om te kijken of alles klopt.” Hoeveel uur Christian er mee bezig is geweest weet hij niet meer. Maar het moeten er ontzettend veel zijn. “Ik ben sinds de zomer mee bezig geweest.” En zoveel uren als erin zitten, zoveel steentjes heeft hij nodig gehad. Meer dan 3400 legosteentjes zitten in het bouwwerk verwerkt. Die heeft hij allemaal los moeten bestellen. “Losse onderdelen bestellen is altijd duurder. Voor dit project ben je wel zo'n 400 tot 500 euro kwijt.”

Ook de binnenkant van het gebouw klopt (foto: Christian van der Ven).

Voor wie ook de bakkerij van Jan de Groot in Lego wil maken, heeft Christian een gebruiksaanwijzing gemaakt. “Voor tien euro kun je de instructies kopen. Daar zit dan een lijst bij met alle onderdelen en een set met afbeeldingen bij zodat je zelf stickers kunt maken. Zelfs iemand uit Amerika heeft de instructies al gekocht.” Christian heeft veel positieve reacties gekregen op zijn bouwwerk. Zoveel zelfs dat hij maar een dag vrij heeft genomen van zijn werk. “Ik heb op een gegeven moment het geluid van mijn computer uitgezet, omdat hij maar bleef pingen. Eigenlijk had ik vandaag een thuiswerkdag. Halverwege heb ik maar besloten om verlof op te nemen, omdat ik zo druk was met reageren op alle reacties.”

Het station van Vught (foto: Christian van der Ven).