Gebroken onderkaak en oogkassen na mishandeling, dader is gevlucht

Een man (61) uit het Belgische Poppel is zondagmorgen zonder enige aanleiding ernstig mishandeld in Strijbeek, door een nog onbekende man. De politie heeft dit maandagmiddag bekend gemaakt. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken onderkaak en oogkassen op.

De Belg had rond halftien zijn auto geparkeerd naast een andere wagen, vlakbij een bosje aan de Erikaweg in Strijbeek. Na enkele minuten zag hij dat er een man op hem afkwam. Volgens de politie brabbelde die iets met een Brabants accent over zijn auto en sloeg hij de Belg vrijwel direct enkele malen met zijn vuist in het gezicht. Het slachtoffer viel daardoor op de grond en werd vervolgens nog enkele keren geschopt.

Slachtoffer strompelde naar auto

De dader liep daarna weg in de richting van de parkeerplaats. Het slachtoffer strompelde ondertussen naar zijn eigen auto. In het ziekenhuis kwamen onder meer de breuken aan het licht; dezelfde middag nog is hij geopereerd.

De politie zoekt getuigen van de mishandeling en naar mensen die zondagmorgen de dader wellicht in de bossen tegen zijn gekomen. Het zou gaan om een blanke man met een slank postuur. Hij heeft bruin haar en droeg een pet achterstevoren.