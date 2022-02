Dodelijk ongeval op A2, man aangereden die over de snelweg liep

De politie zette uit voorzorg een afslag af (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Op de snelweg A2 bij Liempde is maandagavond laat een dodelijk ongeluk gebeurd. Volgens de politie is er rond kwart over tien een man aangereden die over deze weg liep. Waarom hij dat deed en om wie het gaat, is onduidelijk. De snelweg is tussen Vught en Best-West in de richting van Eindhoven nog enkele uren afgesloten voor politie-onderzoek.