112-nieuws: auto in brand in Dorst • illegale vreemdelingen onderschept

10.00

Een auto is vanochtend rond kwart over negen op de Vijf Eikenweg in Dorst in brand gevlogen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Tijdens de bluswerkzaamheden was de weg afgesloten. Dit zorgde voor een flinke file. De oorzaak van de brand is onbekend. Er raakte niemand gewond.