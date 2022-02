112-nieuws: autobrand in Eindhoven • man doodgereden op de A2

De autobrand vond plaats aan de Hobostraat in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

00.10 Autobrand in Eindhoven Aan de Hobostraat in Eindhoven is maandagavond een auto uitgebrand. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Buurtbewoners hoorden vlak voor ze de brand ontdekten een paar harde knallen. Of die iets met de brand te maken hadden, wordt onderzocht.