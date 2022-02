Kunstrijdster Lindsay van Zundert naar olympische finale

Lindsay van Zundert in de korte kür op de Olympische Spelen

Lindsay van Zundert heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de finale van het kunstrijden. Ze schaatste zelf haar beste prestatie van dit seizoen met een score van 59,24 punten. De korte kür is nog gaande, maar omdat ze zo goed schaatste is de 17-jarige Etten-Leurse nu al zeker van een plek in de vrije kür op donderdag.. "Ik ben hier echt super blij mee."

"Het is echt een hele opluchting. Ik ben zo blij dat ik mijn doel heb gehaald", zei ze tegen de NOS na het behalen van de finale. Voor de vrije kür donderdag maakt Van Zundert zich niet druk. "Ik ga gewoon mijn best doen om opnieuw een foutloze lange kür te rijden." Van Zundert koos op het olympische ijs in Peking voor een iets eenvoudiger uitvoering van de drievoudige Lutz en een tweevoudige Toeloop en voerde die perfect uit. Later ging het ook goed bij de drievoudige Rittberger, die eerder dit jaar op de EK de mist inging. Bij de EK plaatste Van Zundert zich door een val niet voor de vrije kür. "Ik wilde in elk geval genieten van mijn optreden en het beste uit mezelf halen."

"Dit was op safe."