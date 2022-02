CDA-groene tsunami overspoelt de straten: 'En we hebben nog veel meer'

Het CDA in Den Haag heeft het niet makkelijk de laatste jaren, maar er is een plek waar de partij zelfs nog voor de verkiezingen de absolute winnaar is: Huijbergen. Overal waar je kijkt, domineren de christendemocraten het straatbeeld. Er wordt in het dorp zelfs al gesproken van een groene tsunami.

“Zo groen is het hier nog nooit geweest. Ik kan er wel om lachen maar ik vraag me af of het wat uitmaakt”, vertelt een Huijbergse die haar hondje uitlaat langs de portrettengalerij van de plaatselijke CDA-prominenten.

Lui of gemakzuchtig zijn de vrijwilligers van de partij dan ook bepaald niet geweest, eerder wat overijverig. Vrijwel geen enkele lantaarnpaal lieten ze ongemoeid. Wie vanuit Wouwse Plantage via Huijbergen naar Hoogerheide rijdt, kan niet om de ‘groene golf’ heen.

CDA-lijsttrekker Jeffrey van Agtmaal is zich van geen kwaad bewust. Sterker nog: hij en zijn partijgenoten zijn vast van plan om hun groene offensief nog verder uit te breiden. "Dit is nog maar een derde van het promotiemateriaal dat we hebben liggen. We gaan de komende dagen ook nog grote borden bij de boeren plaatsen. We hebben er vier jaar voor gespaard dus nu gaan we los", lacht de CDA-voorman.

De lokale partij Alle Kernen Troef (AKT) vindt de actie van het CDA ‘belachelijk en egoïstisch’. Ludo Bolders: “Ze hebben hun borden ook op verkeersheuvels en bij een bushalte geplaatst. We maken ons zorgen over de verkeersveiligheid. Terwijl Jeffrey nota bene als wethouder verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. Wij houden ons in ieder geval keurig aan de regels."