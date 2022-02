Teamgenoten van doodgestoken Megan (15) willen basket om haar te herdenken

De 15-jarige Megan uit Breda (foto: familie)

Teamgenootjes van de in 2019 doodgestoken Megan uit Breda willen dat er een basket komt bij het herdenkingsbankje in de wijk Boeimeer. Basketbal was namelijk een grote liefde van Megan. De meiden die met haar samenspeelden bij Barons Breda Basketbal startten een inzamelingsactie. In een paar uur hadden ze het geld bij elkaar. Het gemis van hun vriendin is jaren later nog steeds enorm bij teamgenoten. "Ik kan het nog steeds niet bevatten", zegt vriendin Bobbie.

Ronald Strater Geschreven door

Lang hebben de basketbalsters van de Barons voor een wedstrijd nog een speciaal warmloopshirt aan gehad. Op de achterkant stond Megans rugnummer 13 en op de voorkant haar naam met een hartje. Door studie en andere bezigheden is het team van 2019 inmiddels uit elkaar gevallen, maar de herinnering aan Megan en de vreselijke gebeurtenis op 19 augustus van dat jaar is er niet minder om geworden.

De dag waarop Megan werd vermoord staat bij velen nog in het geheugen gegrift. De destijds 15-jarige scholiere werd in haar ouderlijk huis aan de Bilderdijkstraat door haar ex-vriendje met vijfendertig messteken om het leven gebracht.

"De jaren vliegen voorbij, maar het doet nog steeds pijn."

"Ik kan nog steeds niet bevatten wat er toen is gebeurd", zegt de 19-jarige Bobbie Broeders, vriendin en teamgenootje van Megan. "De jaren vliegen voorbij, maar het doet nog steeds pijn. Ik snap het echt nog steeds niet. Dit soort dingen zie je in films en op het nieuws en ineens kwam het heel dichtbij." "Je kunt het niet meer loslaten", vult de 18-jarige vriendin Demi Kleemans aan. "Ik mis haar heel erg, maar we proberen Megan te herinneren als een lieve, rustige en vrolijke meid."

"Als er een basket komt, is het pas echt haar plekje."

De Wijkraad Boeimeer zorgde in april 2021 voor een herdenkingsbankje voor Megan op het grasveldje vlakbij haar ouderlijk huis. Megan mocht volgens de buurt niet vergeten worden. Dat gevoel leeft bij haar vriendinnen en hun ouders ook heel erg sterk en die willen er nu graag een basket bij plaatsen. "We zijn echt superblij met bankje", vertelt vriendin Bobbie. "Maar het voelt voor ons gewoon nog niet af. Megan was gek van basketbal, maar er staat nu alleen een voetbalkooi. Wat zou het mooi zijn als de sport daar beoefend wordt waar ze zoveel van hield. Dan is het pas echt haar plekje." "Af en toe gaan we met de vriendinnen naar het bankje", vertelt Demi. "En ook haar ouders zitten er regelmatig. Hoe mooi zou het zijn als we daar als haar oude team ook een balletje kunnen gooien. Dan is het voor ons echt af."

"Het spelletje basketbal is voor mij nooit meer hetzelfde."