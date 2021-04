Wachten op privacy instellingen... Burgermeester Depla bij het bankje (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Burgermeester Depla en wijkraad-voorzitter De Kort onthullen het bankje (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Het bankje van Megan (foto: Perry Roovers/SQ Vision). 300 mensen kwamen kijken naar de onthulling (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/5 Moord op Megan (15) wordt nooit meer vergeten dankzij herdenkingsbankje

Burgermeester Paul Depla heeft zaterdagmiddag een herdenkingsbankje onthuld voor de doodgestoken Megan (15) uit Breda. Het bankje zorgt voor een plek mensen kunnen samenkomen zodat het vermoorde meisje niet wordt vergeten. Megan werd in augustus 2019 door 35 messteken gedood in haar ouderlijk huis door haar toen 16-jaar oude ex-vriendje.

Driehonderd mensen kwamen zaterdagmiddag bijeen op het voetbalveldje aan de Langendijk in de Bredase wijk Boeimeer. Jong en oud stonden in een grote, halve cirkel om het gedenkteken. Het bankje was voor de onthulling afgedekt met een groot zeil en een doek waarop 'Het bankje van Megan' stond geschreven.

''Door het bankje te plaatsen is er iets blijvends voor de buurt.''

Het idee voor de herdenkingsplek kwam uit de koker van Paul de Kort. Hij is voorzitter van de wijkraad. ''Wat er is gebeurd met Megan heeft een gigantische impact gehad op de wijk'', vertelt hij. ''Door dit bankje te plaatsen heb je iets blijvends voor de buurt.'' Het idee voor de gedenkplek was er al langer, maar er is bewust gewacht tot de dader werd veroordeeld.

Volgens familie-woordvoerder Jeroen Baardemans hoopt Megans familie dat het bankje jongeren wat meer bewust maakt. ''Deze plek wordt drukbezocht door de jongeren uit de buurt. Megans ouders hopen dat op dit bankje het gesprek zal plaatsvinden over het bezit van messen. Hier kunnen jongeren de dialoog met elkaar aangaan.''

Bij de onthulling zijn ook Megans basketbalvriendinnen aanwezig. Het nummer wat altijd op Megans wedstrijdshirt stond, is nu van niemand. En dat zal ook niet veranderen. ''Megan was de enige die nooit boos werd op de tegenstanders'', zegt een van hen. ''En als er iets was kon je met haar praten.'' Dat de gedenkplek er nu is vinden ze alleen maar fijn. ''Er is een mooi bankje bij gekomen voor een mooi persoon.''

''Het is een plek waar Megan zelf ook zou willen zijn.''

Het bankje is ontworpen door de Bredase kunstenaar Tim van den Burg. Het werk is geïnspireerd op de bankjes die veelal te vinden zijn in New York. Megan kwam daar graag met haar ouders. ''Het is een gedenkteken waar je écht iets mee kunt'', zegt burgermeester Depla. ''Op dit bankje kan geleefd worden. Het is een plek waar Megan zelf ook zou willen zijn. Waar ze zou komen om te chillen, lachen of na te denken. Hier, in haar eigen buurtje.''

Na de onthulling van het bankje klinkt een kort applaus. Wijkraad-voorzitter De Kort nodigde de mensen uit om dichterbij te komen. ''Ik vraag de buurt voor het bankje te zorgen en te behandelen als een kind.''

