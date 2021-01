Jongen die 15-jarige Megan doodde met 35 messteken krijgt de zwaarste straf

De 15-jarige Megan uit Breda (foto: familie) vergroot

De 17-jarige jongen die Megan (15) uit Breda doodstak, is veroordeeld tot maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs. Dat bepaalde de rechtbank in Breda woensdag. Het is de zwaarste straf die de jongen kan krijgen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De jongen is veroordeeld voor doodslag. Er was volgens de rechter geen vooropgezet plan om Megan van het leven te beroven.

De jongen is de ex-vriend van Megan. Hij zat bij haar in de klas. Op 19 augustus 2019, de eerste schooldag, stak hij Megan dood in de keuken van het huis van haar moeder. Megan had 35 steekwonden. De jongen beweerde dat hij uit zelfverdediging handelde en dat Megan hem eerst met een mes stak. Maar daar gelooft de rechter niets van. Eerder werd tijdens de rechtszaak uit de slachtoffer verklaringen al duidelijk hoe enorm de impact voor de nabestaanden is.

Beide verklaringen waren zeer emotioneel. "Er is op 19 augustus ook een gedeelte van mij doodgegaan”, zei de vader van Megan. Haar moeder zei onder meer: “Pas op vrijdag mochten we haar lichaam zien, zielloos en koud. Een beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift staat. Ik heb toen de kracht gevonden om haar te wassen en aan te kleden. Ik heb alle steekwonden gezien, ook heb ik gezien hoe ze zich verweerd heeft.”

Volgens de rechter heeft de jongen ernstige psychische problemen. Het gevaar op herhaling achten deskundigen groot. Daarom krijgt hij minimaal twee jaar een jeugd TBS behandeling. Bij hem was sprake van enorme boosheid en agressie. Megan werd doodgestoken op haar eerste schooldag. Volgens de rechter is haar een mooie toekomst ontnomen door een jongen die ze vertrouwde en haar eerste grote liefde was,

De rechtszaak speelde zich af achter gesloten deuren omdat de dader minderjarig is. Hij was 16 jaar oud toen hij Megan om het leven bracht. Naast de jeugddetentie en opgelegde PIJ-maatregel (de jeugd-tbs), moet de jongen ook een schadevergoeding betalen aan de ouders van Megan.

