Verdachte (17) doodsteken Megan (15) hoort twee jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs eisen

De jongen van 17 die de 15-jarige Megan uit Breda zou hebben doodgestoken, heeft woensdag twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs horen eisen. Het is de maximale strafeis mogelijk. Het meisje werd in augustus 2019 in het huis van haar moeder om het leven gebracht. De verdachte en zijn advocaat stellen dat de jongen heeft gehandeld uit zelfverdediging.

Het Openbaar Ministerie vindt doodslag bewezen en is ervan overtuigd dat de verdachte Megan, zijn ex-vriendin en klasgenoot, op 19 augustus heeft gedood. Twee jaar jeugddetentie is de maximumstraf die binnen het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden aan een 17-jarige.

Daarnaast is de zogenaamde 'PIJ-maatregel' geëist tegen de tiener. 'PIJ' staat voor 'Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen'. De maatregel wordt ook wel jeugd-tbs genoemd, maar dat is niet de officiële naam.

Uit de verklaringen die de ouders dinsdag in de rechtbank voorlazen, blijkt dat hun dochter 35 steekwonden had. De ouders gebruikten hun spreekrecht dinsdag niet alleen om hun verdriet kenbaar te maken. Ze gaven ook aan dat ze het helemaal niet eens zijn met de beweringen van de verdediging.

De zaak wordt in de rechtbank in Breda achter gesloten deuren behandeld omdat de verdachte minderjarig is. De toen 16-jarige verdachte meldde zich bij de politie, kort nadat het meisje thuis aan de Bilderdijkstraat was doodgestoken. Hij zat bij Megan in de klas. De politie zei al snel dat het om een misdrijf in de 'relatiesfeer' ging.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

