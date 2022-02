Rick bouwt de knalroze Chevrolet van Johnnie Flodder tot in detail na

Rick van Stippent uit Vught heeft de Chevrolet Caprice classic cabrio uit de Flodderfilms tot in ieder detail nagemaakt: knalroze van buiten en felgroene leren bekleding aan de binnenkant. Dinsdag ging hij voor het eerst de weg op. Rick maakt met deze iconische auto een droom waar.

"Als ik vroeger voor een paar gulden een videoband ging halen van een van de Flodderfilms, zei ik altijd: ik wil later net zo'n auto als Johnnie Flodder, maar dan wel nieuw. Nou daar staat hij!", zegt de 29-jarige Rick trots. De auto is niet nieuw, maar ziet er wel als nieuw uit. Rick heeft een bedrijf waar meestal exclusieve auto's tot in de puntjes verzorgd worden.

Het exemplaar waar Johnnie Flodder in de films de buurt mee onveilig maakte, vond Rick in het zuiden van Duitsland. De video over de zoektocht naar de auto uit 1973 is op het YouTube-kanaal van Rick bijna 200.000 keer bekeken.