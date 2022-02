Handtekeningenactie van Angelique hielp niet: Aldi in Uden moet echt weg

Angelique Rutten haalde 1100 handtekeningen op om te zorgen dat de Aldi-supermarkt aan de Bitswijk in Uden-Noord open zou blijven. Maar tevergeefs. De gemeente Maashorst waar Uden onder valt legt zich neer bij een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde vorige week dat de gemeente onterecht een vergunning heeft gegeven voor de winkel.

Angelique vindt het belangrijk dat de winkel open blijft. "Vooral voor ouderen is de sluiting van de Aldi een probleem. Ik was verrast over de enorme steun voor mijn actie", zegt ze. Probleem is dat er in Uden-Noord alleen nog een Jumbo supermarkt overblijft. En die vinden veel Aldi-klanten te duur.

Gelaten reacties

Klanten die dinsdagmiddag boodschappen deden bij de winkel reageerden over het algemeen gelaten: "Jammer, want het is een fijne winkel en lekker dichtbij", is de meest gehoorde reactie. Een enkeling vindt het ronduit slecht dat de gemeente eerst toestemming gaf voor de winkel en dat die nu, na veel juridisch touw getrek, al na een paar jaar weer dicht moet.

De gemeente gaf in 2017 een vergunning voor de Aldi. Dat had niet gemogen, zegt de Raad van State nu. De vergunning is namelijk in strijd met het bestemmingsplan.

Nieuwe vergunning

Aldi zegt in een reactie de dreigende sluiting te betreuren. Met een nieuwe vergunning kan de winkel in Uden-Noord makkelijk worden gelegaliseerd, zegt het bedrijf. De supermarktketen wil voor het einde van het jaar een nieuwe winkel openen aan de Vijverlaan in Uden-Zuid.

Of er toch nog een kans is dat de winkel op de een of andere manier open kan blijven, dat kan de gemeente Maashorst nog niet zeggen. De komende weken is er nog overleg met verschillende partijen en belanghebbenden.