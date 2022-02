Zware windstoten en code geel: 'Het zal behoorlijk gaan spoken'

We krijgen te maken met harde windstoten deze woensdag, waarschuwt het KNMI. Die zijn de voorbode voor storm Dudley die later op de dag en donderdag Nederland teistert. Het weerinstituut heeft voor heel Nederland code geel afgegeven.

"Het zal woensdagavond en -nacht behoorlijk gaan spoken", vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Het waaide 's ochtends vroeg ook al behoorlijk. Daarbij regent het en is het vrij zacht. Het was 's ochtends al 10 graden en het wordt 's middags 14 graden. Ik denk trouwens dat het in de middag grotendeels droog zal zijn."

Aan het eind van de middag neemt volgens Johnny de buienkans weer toe. "In de tweede helft gaat de wind aantrekken. Langs de Zeeuwse kust kan het dan tot storm komen. In Brabant niet, maar hier kun je wel last hebben van zware windstoten. Tijdens buien kunnen die windstoten uithalen tot negentig kilometer per uur, misschien lokaal honderd kilometer per uur. Dat is voor het binnenland behoorlijk fors."

Donderdag zal het volgens de weerman van Weerplaza ook onstuimig zijn. "Het zal dan een beetje aanvoelen zoals bij storm Corry laatst: aan de kust storm, verder fikse windstoten. Maar ik denk niet dat we het hier nog heel lang over gaan hebben op de lange termijn. Dit kan vrijdag misschien wel het geval zijn bij storm Eunice. Die gaat echt een stuk forser zijn."