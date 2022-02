OMT-lid Jan Kluytmans werd bedreigd: 'Ook vervelende mails van een arts'

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda werd als lid van het Outbreak Management Team (OMT) de afgelopen twee jaar meermaals bedreigd. "Ik was er niet op voorbereid. Het is bizar om mee te maken."

Een van de mensen die hem bedreigde was een arts die hem regelmatig vervelende mails stuurde, zo vertelde Kluytmans woensdagmorgen in Sven op 1 op NPO Radio 1. Toen Kluytmans zijn huis te koop zette, kwam diezelfde arts naar de bezichtiging. "Hij deed vreemde dingen in huis, zei de makelaar daarna." Volgens Kluytmans moet je bij bedreigingen dus echt niet alleen aan 'wappies' denken.

Stoppen als OMT-lid

De microbioloog had niet verwacht dat dit hem als OMT-lid zou gebeuren. "Mensen in het OMT zijn met naam en toenaam, inclusief adres, eenvoudig te vinden." Dat is volgens Kluytmans anders bij bijvoorbeeld burgemeesters, die in de coronapandemie ook bedreigd werden. "Daar is een hele structuur omheen gebouwd."

Kluytmans stond meerdere keren op het punt om te stoppen als OMT-lid. Kluytmans: "Het vraagt veel tijd en energie van je en daar komt ook nog de frustratie bij." Zo ergerde hij zich vaak aan de rol die het OMT werd toebedeeld.

OMT-advies

"In het begin zei minister-president Mark Rutte: ik doe wat het OMT zegt." Dat is volgens Kluytmans niet juist. "Het OMT is een adviserende club. Dat advies moet gewogen worden, door bijvoorbeeld het Veiligheidsberaad. Daarna neemt het kabinet een besluit."

In een later stadium week het kabinet wél vaker af van het OMT-advies. Volgens Kluytmans ging dat in een vast patroon. "Als wij beperkende maatregelen adviseerden, ging er een tandje af." Het kabinet koos dan vaak voor minder strenge beperkingen.

Versoepelingen

Wanneer in het OMT-advies stond dat versoepelingen mogelijk waren, was het juist andersom, aldus Kluytmans. "Dan gingen er vaak tandjes bij." Het kabinet koos dan voor meer versoepelingen dan het OMT adviseerde.

Als de besmettingen na die versoepelingen opliepen, werd het OMT weer gevraagd om advies. Kluytmans: "Dan moesten wij weer vervelende adviezen geven of werd het toch weer een lockdown."