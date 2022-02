Doodgeschoten gevangene was onder invloed van cocaïne toen hij ontsnapte

De 21-jarige jeugdgevangene die vorige maand tijdens een ontsnapping medewerkers gijzelde en werd doodgeschoten door de Belgische politie, was tijdens zijn ontsnapping zwaar onder invloed van cocaïne. Dat blijkt uit nieuwe informatie van Dienst Justitiële Inrichtingen. Kenneth B. ontsnapte uit de inrichting Den Hey-Acker in Breda en had onder bedreiging van een vuurwapen twee medewerkers van de inrichting gedwongen in zijn vluchtauto te stappen.

De 21-jarige Kenneth B. was al maanden op onbegeleid verlof en werkte doordeweeks buiten de inrichting. Op woensdag 12 januari was hij naar zijn werk vertrokken, toen de inrichting 's middags te horen kreeg dat hij drie uur lang afwezig was geweest van zijn werk. Toen twee medewerkers hem op kwamen halen om terug te brengen naar Den Hey-Acker, trok Kenneth B. in de auto een vuurwapen en dwong hij de mannen om naar België te rijden. De 21-jarige was aan het vuurwapen gekomen in die drie uur dat hij verdwenen was.

Onderweg gebruikte de gevangene cocaïne en was hij daardoor zwaar onder invloed, zo blijkt uit nieuwe informatie. In het Belgische Hoogstraten zette hij de medewerkers uiteindelijk uit de auto en ging hij er snel vandoor.

Geraakt in vuurgevecht

De twee medewerkers belden vervolgens de Belgische politie. Hierop zette de politie de achtervolging in en werd Kenneth B. uiteindelijk in het dorpje Sint-Lenaarts klemgereden. De 21-jarige stapte uit de auto en opende het vuur op de politie, wat leidde tot een vuurgevecht. Hij raakte daarbij gewond en overleed ter plekke, ondanks reanimatiepogingen.

Filmpje met overledene

De avond erna, op donderdag 13 januari, kwam de inrichting erachter dat een andere gevangene op Snapchat berichten vol ongeloof had gedeeld over het overlijden van Kenneth. B. De gevangene had een oud filmpje van zichzelf met de inmiddels overleden 21-jarige geplaatst. Het filmpje leek een paar jaar geleden opgenomen te zijn in de inrichting.

Hierop besloot de directie de kamer van de gevangene te onderzoeken, waarna een telefoon werd gevonden. Op de telefoon was te zien dat de gevangene waarschijnlijk verder ging met zijn criminele activiteiten terwijl hij vastzat.

Beelden van vlak na het vuurgevecht tussen Kenneth B. en de politie: