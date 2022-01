Doodgeschoten gevangene pikte wapen op toen hij verdween tijdens verlof

De auto waarbij jeugdgevangene is doodgeschoten (bron: snapchat).

De 21-jarige jeugdgevangene die woensdag om het leven kwam bij een schietpartij in België, was aan een vuurwapen gekomen toen hij zonder toestemming was vertrokken op zijn werk buiten de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Toen twee gevangenismedewerkers hem gingen ophalen, werden zij onder bedreiging van het wapen gegijzeld.

De 21-jarige Kenneth B. had sinds augustus onbegeleid verlof. Hij werkte door de week buiten de inrichting, maar was volgens zijn werkgever die dag drie uur afwezig geweest. Toen de twee medewerkers hem terug wilden brengen naar Den Hey-Acker trok hij in de auto een vuurwapen en dwong de mannen naar België te rijden. Dat schrijft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Weerwind zat de jongere in de inrichting op basis van een PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs. In de laatste fase van deze behandeling wordt er een verlofplan opgesteld.

De minister spreekt van een 'verschrikkelijke gebeurtenis die veel vragen oproept'. De Belgische en de Nederlandse politie stellen een onderzoek in. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen is een onderzoek naar de toedracht begonnen, net als de gezamenlijke inspecties waarbij het incident is gemeld. Vuurgevecht

De 21-jarige man liet de medewerkers die hem woensdag ophaalden onder dwang van een vuurwapen naar België rijden. Daar zette hij de medewerkers uit de auto. Zij belden de Belgische politie, waarop een vuurgevecht volgde tussen de politie en de jongere. De ontsnapte Nederlander raakte daarbij gewond en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens Weerwind is er nazorg voor het betrokken personeel en medegedetineerden. De nabestaanden van de jongere zijn geïnformeerd, aldus de minister. LEES OOK: Jeugdgevangene Breda na ontsnapping doodgeschoten door politie