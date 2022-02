Toch publiek bij 3 Uurkes Vurraf, maar wel minder dan anders

Het wordt weer een onvervalst feestje. (Archieffoto: Twan Spierts)

De kogel is door de kerk: 3 Uurkes Vurraf gaat dit jaar door, met publiek. Maar er zijn wel minder mensen bij de carnavalsaftrap waarbij tientallen artiesten optreden. "We kiezen dit jaar voor een onvervalst, bescheiden feestje in Eindhoven. Een klein clubje van honderd tot tweehonderd man kan erbij zijn", aldus Arthur Marres, hoofd evenementen bij Omroep Brabant.

"We gaan niet voor de traditionele 3 Uurkes-variant met drieduizend man in een tent en een groot podium", aldus Marres. "Dat is helaas nog net een stap te ver vanwege de vele coronabesmettingen. Maar we zijn heel blij dat we carnaval toch onvervalst kunnen aftrappen. Op die manier hebben we the best of both worlds." Eigenlijk ging iedereen er vanuit dat 3 Uurkes Vurraf net als vorig jaar in een digitaal jasje zou worden gehesen met thuispubliek. "Dat publiek is er nog steeds", zegt Marres. "Zij veranderen hun huiskamer in een gezellig kroegje en kijken zo in een vrolijk pèkske mee naar de uitzending. De thuisvierders zijn via een led-wand van vijftien meter te zien achter het podium."

"Sommige geluksvogels kunnen er dus echt bij zijn."

"De reacties om het carnavalsspektakel digitaal te volgen, zijn massaal, aldus Marres. "We hebben drieduizend aanmeldingen gekregen. En sommige geluksvogels kunnen er dus echt bij zijn. Die kaarten geven we weg via radio, tv en internet. Momenteel zijn we aan het berekenen hoeveel feestvierders er precies bij kunnen zijn." Ook de artiesten zijn erg blij dat ze weer voor publiek kunnen spelen. "Het is natuurlijk heel moeilijk om als carnavalsartiest voor een kale zaal te staan, terwijl je normaal in een dampende feesttent verwelkomd wordt door een uitzinnige menigte."

"Toen het aantal besmettingen omhoog vloog, dachten we, dit gaat 'm nooit worden."