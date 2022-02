Storm Eunice wordt veel heftiger dan storm Dudley: 'Neem dit serieus!'

Storm Eunice gaat vrijdag voor hele zware windstoten en veel problemen zorgen in Brabant. Dat voorspelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. "Ik waarschuw Brabanders: neem dit serieus." Eunice is volgens Klaasen 'andere koek' dan Dudley, die ook al voor veel schademeldingen zorgde. Het KNMI heeft vanaf vrijdagmiddag drie uur code oranje afgegeven.

Klaassen vervolgt: "Ik hoor wel eens: de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Nou, Eunice is nu al hele hete soep. Ik geef daarom aan alle journalisten mee: maak goed aan het publiek duidelijk dat Eunice heftiger is dan Dudley."

Vrijdagmiddag trekt Eunice over het land. "De meeste wind zal bij de kustgebieden en in het noorden zijn, maar Brabant gaat het zeer zeker merken. De piek van de storm ligt voor Brabant ergens in de tweede helft van de middag", vertelt Klaassen.

Dan krijg je in heel Brabant windkracht 7. Dat zijn windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. In het westen van de provincie is windkracht 8 mogelijk, met windstoten van ruim 100 kilometer per uur .

"Ter vergelijking: afgelopen nacht waren de windstoten maximaal 80 kilometer per uur. Nogmaals, dat is hele andere koek. Het weer wordt richting de avond wel iets minder heftig, maar de storm zal vrijdag aanhouden tot in de nacht."

