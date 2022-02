Helmond Sport teleurgesteld in Guus Hiddink

Helmond Sport snapt niets van Guus Hiddink. De oud-coach van PSV en tegenwoordig voorzitter van de vereniging coaches betaald voetbal vindt dat Helmond Sport niet zo snel nieuwe trainer Sven Swinnen had mogen aanstellen. Eerst had de zaak met de ontslagen trainer Wil Boessen geregeld moeten worden. Helmond Sport vindt dat ze zich wel aan de regels heeft gehouden.

De club snapt ook niet dat Hiddink de media heeft opgezocht. "Helmond Sport lapt de regel aan zijn laars en dit getuigt niet van goed werkgeverschap", liet CBV-voorzitter en voormalig bondscoach Guus Hiddink woensdag weten. De nieuwe trainersstaf leidt sinds dinsdag bij Helmond Sport de trainingen en daar is Hiddink niet blij mee. “Zonder enige vorm van overleg, laat staan instemming. Onacceptabel."

Helmond Sport noemt het onverklaarbaar dat de CBV ervoor heeft gekozen om nadat er contact is geweest niet te wachten op een reactie van de club. “Wij betreuren dit en zijn van mening dat partijen altijd eerst moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Het CBV had niet direct naar de media moeten stappen.”

De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie maakte maandag het ontslag van Wil Boessen en assistent-trainer Frank van Kempen bekend. Sven Swinnen neemt de functie van Boessen voorlopig over.

