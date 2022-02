Nieuwe trainer wil omhoog met Helmond Sport: ‘Elftal van uitstekend niveau'

De ommekeer bij Helmond Sport is begonnen, tenminste als het aan de nieuwe trainer Sven Swinnen ligt. Hij is de opvolger van Wil Boessen die deze week werd ontslagen. Helmond Sport staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Vijf cruciale vragen aan de nieuwe Belgische trainer.

1. Wie is de redder van Helmond Sport eigenlijk?

‘’Nadat ik zelf speler was van KV Mechelen, ben ik jeugdtrainer geworden van de club. In vijftien jaar dienst heb ik alle jeugdteams getraind, van de onder 8 tot aan de onder 21. In 2012 werd ik assistent-trainer van de hoofdmacht. Dat deed ik ruim acht jaar en dankzij de samenwerking tussen Helmond Sport en Mechelen kwam ik hier terecht. En nu dus doorgeschoven naar de functie als hoofdtrainer.’’

2. Op je 47e debuteren als hoofdcoach, is dat niet laat?

‘’Nee, ik heb er bewust voor gekozen om veel ervaring op te doen als assistent-trainer. Ik kon al eerder hoofdtrainer worden, maar voor mij was het nooit het juiste moment in mijn carrière. De samenwerking en de warmte van deze club maakten de keuze een stuk makkelijker.’’

3. Wat waren de reacties op het nieuws dat je hoofdtrainer werd?

‘’Ik heb honderden berichtjes gehad van oud-jeugdspelers, trainers, cursisten, noem het allemaal maar op. In België heb ik een aardige naam opgebouwd in de voetballerij, dus dan ken je heel veel mensen. Die waren allemaal super positief.’’

4. Wat moet er bij Helmond Sport veranderen?

‘’Het klinkt een beetje cliché, maar ik heb gezien dat er voldoende kwaliteit rondloopt bij deze club. Iedereen heeft zijn eigen spelvisie. Alleen heeft nu nog geen zin om alles wat mijn voorganger heeft neergezet te veranderen. Ik wil stapje voor stapje een aantal zaken op technisch en tactisch vlak gaan aanpassen naar mijn manier van voetbal.’’

5. Ga je het seizoen redden in de vierde periode?

‘’Mijn eerste doel is natuurlijk om mijn voetbalprincipes over te brengen aan de spelersgroep. Zowel het collectief en de individuele spelers door te laten ontwikkelen. Pas na een aantal weken kunnen we kijken wat er nog te behalen valt. Maar het mag zeker benadrukt worden dat we een elftal hebben van een uitstekend niveau. Het zou gek zijn als ik daar geen sportieve doelstelling mee durf uit te spreken. Dus ik lieg er niet om dat we goede zaken willen doen in de vierde periode.’’

Helmond Sport is overigens door vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) op de vingers getikt vanwege de trainerswissel. Volgens de vakbond had Swinnen pas op het veld mogen staan, als alle zaken met de ontslagen trainer Boessen waren afgehandeld. Dat laatste is niet het geval. Guus Hiddink, voorzitter van CBV, noemt het handelen van Helmond Sport 'onacceptabel'.

