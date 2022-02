Vrachtwagenchauffeur Sascha zingt boerencarnavalskraker

Sascha van der Kleijn rijdt al twintig jaar in Zuidoost-Brabant rond op zijn vrachtwagen. Maar stiekem droomt hij ervan om een keer als zanger helemaal viral te gaan. Het mengvoederbedrijf uit Erp waarvoor hij werkt, hoefde het dan ook geen twee keer te vragen om een leuk liedje op te nemen. "Onze directeur houdt wel van gekke dingen", lacht Sascha. Resultaat: een echte boerencarnavalskraker.

Het mengvoederbedrijf Fransen Gerrits bestaat dit jaar 125 jaar, het is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Tijd om eens op een leuke manier in de aandacht te komen, vond directeur Huub Fransen. "We hopen dat dit een grote hit wordt met carnaval."

Sascha ging met samen zijn collega's naar de studio om het liedje in te zingen. Ook directeur Huub zingt mee. "We werken in een sector die regelmatig onder vuur ligt en waarover heel kritisch wordt gedacht. De leuke kanten blijven onderbelicht. Hiermee hopen we daar wat aan te doen."

De video werd opgenomen bij twee klanten van het mengvoederbedrijf. Sascha kroop in de huid van een veeboer en bezong op carnavaleske manier een werkdag op de boerderij. Op woensdag kwam de video online en sindsdien staat de telefoon bij Sascha roodgloeiend. "Het is heel leuk en spannend."

Dit weekend gaat Sascha weer zingen bij een bonte avond in Handel. "Dan ga ik hem voor de eerste keer live zingen. Eigenlijk zou de borrel digitaal zijn, maar nu mag het weer fysiek."

Kijk hier naar de carnavalskraker van Sascha en zijn collega's: