Storm Eunice: geen treinen vanaf 14.00 uur en scholen eerder dicht

Vanwege storm Eunice rijden vanaf vrijdagmiddag twee uur geen treinen meer. Dat hebben de NS en ProRail besloten omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De kans is bijvoorbeeld groot dat er bomen op het spoor waaien en dat het voor storingsploegen te gevaarlijk is om hun werk te doen.

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag code oranje afgegeven vanwege storm Eunice. Het weerbureau van de spoorsector heeft de NS en ProRail daarom gewaarschuwd. De storm kan namelijk voor gevaarlijke situaties zorgen.

'Met het oog op veiligheid van reizigers en collega's'

Vanaf vrijdagochtend geldt er een stormdienstregeling en rijden er minder treinen. Vanaf twee uur rijden er helemaal geen binnenlandse en internationale treinen meer. "Dit besluiten we met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega’s", laat de NS weten.

"We vinden het heel vervelend dat reizigers hier hinder van ondervinden. We adviseren hen om goed de NS Reisplanner in de gaten te houden en indien mogelijk morgen niet te reizen."

In navolging van het besluit van de NS, heeft Fontys besloten om vrijdag vanaf het middaguur geen onderwijs meer te geven op de scholen. Zo geeft Fontys de studenten de mogelijkheid om op tijd naar huis te gaan. Vrijdag wordt besloten of de schoolgebouwen van Fontys na het middaguur openblijven.

Het Markland College Oudenbosch heeft ook besloten om eerder te sluiten. "Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen veilig thuis kunnen komen, zijn er na 12.30 uur geen lessen meer."

