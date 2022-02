In de schuur van Huub staat een 1100 jaar oude waterput

Huub bij zijn boomstamwaterput. (Foto: Agnes van der Straaten)

De meeste mensen hebben rommel in hun schuur staan. Een paar fietsen, een fietspomp en wat tuingereedschap. Dat geldt niet voor Huub Quirijnen uit Gilze. In zijn schuur staat een houten waterput uit het jaar 876 na Christus. Een holle boomstam van 2,40 meter lang. Bijna 1150 jaar oud. Huub redde hem van de stort.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het is natuurlijk niet toevallig dat de put bij Huub terechtkwam. Hij is lid van het eerste uur van de heemkundekring en heeft zelfs het Gils Museum in zijn achtertuin. Met zijn Brabantsbonte blouse aan en houten klompen ademt hij geschiedenis. Maar een eeuwenoude waterput in zijn eigen schuur, dat overkwam hem nog niet eerder: “Hij weegt bijna 500 kilo. Ik denk niet dat we in de gemeente Gilze en Rijen een boom hebben van deze afmeting.” Huub strekt ze armen wijd uit om aan te geven hoe groot de omtrek is.

"Als we de boomstam langzaam zouden laten drogen hoefden we verder niets te doen."

De boomstamwaterput, zoals hij officieel heet, is opgegraven uit een archeologisch veld op het Laarspad in Gilze. Daar worden op dit moment nieuwbouwhuizen gebouwd. Voordat de bouw kon beginnen moesten archeologen eerst de bodem onderzoeken. Er werden maar liefst vijf waterputten ontdekt en ook bewijs dat er eerder mensen gewoond hebben op het veld.

De in twee stukken gezaagde boomstam.

De boom in Huubs schuur is de mooiste en de grootste van de vijf putten. Huub is verbaasd over de conditie van het hout. “Ik had contact met het Scheepvaartmuseum om te vragen wat ik moet doen om hem te conserveren. Maar hij is prima geconserveerd. Als we hem langzaam zouden laten drogen hoefden we niets te doen, alleen het zand er even afvegen.” Om het te illustreren klopt Huib liefdevol tegen de boom: “Kerngezond hout.”

"Of ik de put voor de kerstdagen kon komen ophalen, want ze hadden ruimtegebrek."