Ondanks magere zege tevreden gezichten bij PSV: 'Belangrijkste is de winst'

De overwinning had volgens Roger Schmidt wel wat hoger uit mogen vallen, maar de PSV-trainer was vooral tevreden dat zijn ploeg gewonnen had. Met de terugkomst van diverse spelers volgende week in Israël verwacht hij geen problemen tijdens de return.

“Het belangrijkste is de winst”, begon Schmidt zijn perspraatje. “Natuurlijk hadden we meer kunnen scoren, maar ik vind het veel belangrijker dat we tactisch sterk gespeeld hebben.” De Duitse oefenmeester loofde vooral zijn alternatieve verdediging. Er moest namelijk geïmproviseerd worden aangezien Armando Obispo, André Ramalho en Olivier Boscagli afwezig waren.

"De laatste keer dat ik als centrale verdediger heb gespeeld was in de onder 19”

“Maccabi Tel Aviv heeft één schot op goal gehad. Zonder echte verdedigers hebben we het goed gedaan. Je moet dan ook kunnen accepteren dat het maar 1-0 wordt.” Philipp Max stond vanwege de personele problemen centraal achterin. Het was voor de linksback de eerste keer in lange tijd. “De laatste keer dat ik als centrale verdediger heb gespeeld was in de onder 19”, vertelde de Duitser, die afgelopen periodes genoegen moest nemen met een plek op de bank. “Ik heb mijn best gedaan en volgens mij was het wel redelijk qua niveau. We hebben de nul gehouden dus dat is goed.”

"1-0 is een goede uitgangspositie"

Ook de verdediger was tevreden over het optreden van PSV. “We hadden één doel en dat was winnen. 1-0 is een goede uitgangspositie.” Toch leeft Maccabi Tel Aviv nog met deze uitslag. Dat was niet nodig gezien de kwaliteit van de Israëlische ploeg. In Israël wacht een mogelijke heksenketel maar Schmidt voorziet geen problemen. “We hebben volgende week veel spelers weer terug. Dan staat er ook een ander elftal. Zij spelen heel erg fysiek voetbal. Met de terugkeer van Boscagli en Ibrahim Sangaré krijgt ons elftal ook sterke jongens terug.” Helemaal zorgeloos was de Duitse oefenmeester ook weer niet, maar hij ziet wel een PSV dat de laatste weken goed voetbalt. “Het gaat ongetwijfeld een zware wedstrijd worden. Maar we kunnen ons vasthouden aan onze laatste wedstrijden. We hebben drie keer de nul gehouden en hebben tactisch zeer sterk gespeeld. Volgende week moeten we het afmaken.”

