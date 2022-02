112-nieuws: twee vrachtwagens in brand • bestuurder gewond na botsing boom

06.30

Het treinverkeer is weer hervat nadat een vrachtwagen met een kraan donderdag drie bovenleidingen kapot trok bij een spoorwegovergang in Vught. Hij had de kraan van z'n vrachtwagen niet ingeklapt, waardoor hij de bovenleidingen raakte. Daardoor was donderdag na twee uur geen treinverkeer mogelijk van en naar Den Bosch.

De chauffeur heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij vergeten was om de kraan in te klappen. Die was daardoor zes meter hoog, dat is twee meter meer dan is toegestaan.

