112-nieuws: twee vrachtwagens in brand in Etten-Leur • auto in sloot

01.30

Twee vrachtwagens zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen. Beide wagens waren geparkeerd aan de Handelsweg in Etten-Leur, ze stonden zo'n 100 meter van elkaar vandaan. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar middelbrand.

De cabines van beide vrachtwagens brandden geheel uit. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, de politie sluit brandstichting niet uit. De weg is tijdelijk afgezet voor verkeer.