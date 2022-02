Coronanieuws: Advies: tweede boosterprik voor ouderen en risicogroepen

08.55

In 2021 maakte Royal Schiphol Group opnieuw een verlies van honderden miljoenen euro's, maar het bedrijf ziet wel geleidelijk herstel. Vooral tijdens de zomermaanden reisden meer passagiers via de luchthavens van het bedrijf (Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport).

In totaal kwam het aantal passagiers in 2021 uit op 29 miljoen. In 2020 was dat nog 23,5 miljoen. Voor corona, in 2019, reisden er 80,5 miljoen passagiers via de luchthavens.