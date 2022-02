Breda krijgt een 'café-carnaval': geen podia buiten, wel feest in de kroeg

Breda maakt zich op voor het vieren van een zogenoemd 'café-carnaval'. Geen optredens in de binnenstad en geen buitenpodia, maar wél feest in de cafés. En die mogen ook buiten een bar neerzetten. "We kunnen het nog niet vieren op de manier die we gewend zijn, maar we slaan het dit jaar zeker niet over."

De gemeente denkt dat de animo bij mensen om na zo'n lange coronaperiode weer de stad in te trekken groot zal zijn. "Daarom zijn maatregelen getroffen om grote drukte in de binnenstad te voorkomen en het publiek zoveel mogelijk te spreiden over de stad en de dorpen."

Geleidelijke uitstroom

De horeca in Kielegat sluit op de tijden die ook voor de coronacrisis gehanteerd werden: sommige zaken om twee uur 's nachts en anderen om vier uur 's nachts. De nachtelijke broodjeszaken sluiten om kwart voor vijf 's nachts.

Op deze manier hoopt de gemeente dat de uitstroom van het uitgaanspubliek geleidelijk zal verlopen. Dit zou minder drukte op straat tot gevolg moeten hebben, bij de taxistandplaatsen en de opstapplaats van de zogenoemde 'Uitbussen' die dit jaar vertrekken bij de Karnemelkstraat.

Lopen of fietsen

Uit veiligheidsoverwegingen is glaswerk In de horeca en in de openbare ruimte verboden tijdens carnaval. "Daar zal streng op worden gehandhaafd", waarschuwt de gemeente. Wie medische hulp nodig heeft, kan terecht bij de EHBO-post op het Stadserf.

In het kader van de veiligheid wordt carnavalsvierders gevraagd zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de cafés in Kielegat te gaan. Om al deze fietsen kwijt te kunnen, kunnen mensen niet alleen bij de vaste gratis fietsenstallingen terecht maar ook bij een aantal pop-up locaties.

'Dubbel en dwars van genieten!'

“We zijn blij dat de gemeente het, binnen de ruimte die er is, mogelijk maakt om er dit jaar toch nog een mooi feest van te maken", reageert Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "De Bredase horeca is er klaar voor en kan niet wachten om alle zaken weer vol te zien stromen met gasten."

Hij krijgt bijval van Lucien Verhoef van stichting Kielegat: "Ondanks dat we nog moeten afzien van een aantal mooie tradities, zijn we enorm blij dat ut Kielegat weer flink bruist. Dat er toch zo verrassend precies met carnaval weer zoveel kan, geeft ons een carnavalsgevoel waar we dubbel van gaan genieten!“

