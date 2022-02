Kroegen in Oeteldonk sluiten met carnaval om één uur 's nachts

Carnaval zal in Oeteldonk vooral overdag gevierd worden, zo laat de gemeente Den Bosch weten. Na overleg tussen burgemeester Jack Mikkers en de horeca is afgesproken dat kroegen om één uur 's nachts sluiten. In ruil daarvoor gedoogt de gemeente terrassen en buitenbars, zo laat de Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch weten. Vanaf 25 februari geldt volgens de verruimde coronamaatregelen geen verplichte sluitingstijd meer voor de horeca.

Mikkers zette maandag al vraagtekens bij het verruimen van de sluitingstijd in de horeca naar één uur 's nachts. "Ik vind dat met carnaval best lang. Mogelijk gaan dan in Den Bosch de kroegen eerder dicht”, zo zei hij destijds.

Carnaval vieren begint volgens de burgemeester in Oeteldonk al 's morgens vroeg, en daarom zou het volgens hem niet raar zijn als de horeca al eerder sluit. Woensdag heeft hij met de horeca hierover gesproken.

Voor iedereen vrij toegankelijk

In het overleg hebben de gemeente en de horeca samen bekeken wat er in deze korte voorbereidingstijd tot aan carnaval mogelijk is. "Het was een goed en positief overleg. Carnaval zoals we het nu gaan doen, wordt weer een feest wordt voor iedereen", laat de gemeente weten.

Er is dus afgesproken dat de horeca tijdens carnaval om één uur 's nachts sluit. "Op deze manier is er alle tijd om er overdag en in de avond een mooi feest van te maken." In ruil daarvoor gedoogt de gemeente terrassen en buitenbars. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch aan het ANP weten. Carnaval buiten is voor iedereen vrij toegankelijk en de horeca zorgt er tot middernacht voor dat er buiten muziek, bars en bierluiken zijn. "We delen de zorg van de burgemeester voor de veiligheid in het openbaar gebied bij latere openingstijden. Daarom vinden wij dit acceptabel", zei de KHN.

De gemeente bespreekt nog met carnavalsverenigingen wat er aan buitenactiviteiten mogelijk is. Wel roept de gemeente carnavalsvierders op om carnaval in de eigen gemeente te vieren. "Op deze manier kunnen we er een paar mooie carnavalsdagen van maken!", aldus de gemeente.

