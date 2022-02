Efteling sluit attracties en roept bezoekers op naar huis te gaan

De Efteling roept bezoekers op het park te verlaten. Dat meldt een woordvoerder van het attractiepark aan Omroep Brabant. "Sinds vier uur zijn een hoop attracties al gesloten vanwege de storm."

Het gaat op dit moment flink te keer in de Efteling, weet de woordvoerder te melden. "Daarom roepen we mensen op om het park te verlaten. Dat is een advies dat eigenlijk alle bezoekers opvolgen." Bezoekers melden dat ze door medewerkers naar de uitgang worden geleid.

Het pretpark is een kwartier na de oproep al bijna leeg. "Het was vandaag sowieso heel rustig omdat veel mensen thuisbleven vanwege de verwachte storm."

Ruim twintig attracties gesloten

De attracties bleven tot vier uur vrijwel allemaal open. Maar door de toenemende windstoten heeft de Efteling besloten om ruim twintig attracties eerder te sluiten. "Het gaat om achtbanen en hoge attracties zoals de Pagode", vertelt de woordvoerder. En Symbolica, De Vogelrock en Fata Morgana zijn uit voorzorg al dicht gedaan.

Vanwege de oproep om het park te verlaten zijn ook de meeste horecazaken dicht.