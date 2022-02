Dak waait van huizenblok, tien woningen ontruimd: 'Het is een puinhoop'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Daken zijn van huizen gewaaid in Dongen.

In Dongen is door de storm het dak van een blok huizen gewaaid. Dat gebeurde rond vijf uur 's middags aan de Maczekstraat. De schade aan de huizen is zo groot dat de bewoners in ieder geval komende nacht niet thuis kunnen slapen. "Het is echt een puinhoop."

Tien huizen zijn vanwege het weggewaaide dak ontruimd en de straat is afgesloten. Niemand raakte gewond. Het gaat om het dak van een blok met woningen. De resten van het dak waaiden een tijdje in het rond door de straat. Inmiddels heeft de brandweer de ergste rotzooi opgeruimd. Telefoontje van dochter

"Mijn dochter belde ineens", vertelt een van de getroffen bewoners. "Ze zei dat het dak eraf ligt en het ineens donker werd in huis." De schrik zit er goed in bij het gezin, maar het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt. "Het was even chaos. Niemand wist wat te doen, maar gelukkig is iedereen ongedeerd." De bewoners van de getroffen huizen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ze brengen de nacht door bij familie of vrienden.

Aan de Maczekstraat in Dongen waaide het dak van een blok huizen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Meer schade aan daken

Ook op andere plekken raken daken van huizen en flats beschadigd door de storm. Zo waaide ook op de Landweerstraat-Noord in Oss het dak van een huis.