Dakloze kangoeroe en flapperende oortjes: zo trotseert Brabant de storm

1/1 Zo gaat storm Eunice tekeer in Brabant.

Storm Eunice zorgt voor fikse problemen in de provincie. Een kangoeroe raakte dakloos, dakpannen en bomen verliezen het van de wind en ondertussen laat hond Guus zijn oren wapperen. Een overzicht van alle beelden die Omroep Brabant kreeg toegestuurd.

Chaos op de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer, waar meerdere bomen omwaaiden.

Op de Sterrenlaan in Veldhoven waaide een boom om. Bergers zijn bezig de berk weg te halen.

Flapperende oortjes bij de Piushaven in Tilburg

Dakpannen vliegen van de huizen op de Rentmeesterstraat in Hoeven.

Het onderkomen van de kangoeroe in Stevensbeek is vernield door de storm.

Ook op het Postels Huufke in Vessem was een boom niet bestand tegen de harde wind.

Stormschade op de Meerdijk in Waalwijk.

Guus waait even uit in de achtertuin in Nuenen.